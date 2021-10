Reddito di cittadinanza, possibilità di ricevere 6 mesi di sussidio anticipato: come fare domanda (Di martedì 5 ottobre 2021) Lo hanno ribattezzato «bonus Reddito di cittadinanza» e si tratta di una nuova possibilità offerta ai beneficiari della misura. Un incentivo all'auto-imprenditorialità, con la possibilità di prendere mensilità del sussidio in anticipo per mettersi in proprio. Una misura che richiama pari pari l'anticipazione Naspi, sempre per chi aspira a mettersi in proprio. Requisiti e beneficiari, tutto sulla anticipazione del Reddito di cittadinanza Con la comunicazione ufficiale dell'Inps, via libera ad una nuova opportunità per i beneficiari del Reddito di cittadinanza. Si tratta di un un beneficio addizionale per i beneficiari del Reddito di cittadinanza che decidono di mettersi in proprio. In pratica, una ... Leggi su ultimora.news (Di martedì 5 ottobre 2021) Lo hanno ribattezzato «bonusdi» e si tratta di una nuovaofferta ai beneficiari della misura. Un incentivo all'auto-imprenditorialità, con ladi prendere mensilità delin anticipo per mettersi in proprio. Una misura che richiama pari pari l'anticipazione Naspi, sempre per chi aspira a mettersi in proprio. Requisiti e beneficiari, tutto sulla anticipazione deldiCon la comunicazione ufficiale dell'Inps, via libera ad una nuova opportunità per i beneficiari deldi. Si tratta di un un beneficio addizionale per i beneficiari deldiche decidono di mettersi in proprio. In pratica, una ...

