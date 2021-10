Real Madrid | Perez su Mbappé | Speriamo di risolvere tutto a gennaio

Advertising

EnricoTurcato : Quindi l’UEFA dopo aver detto di tutto, intimato provvedimenti, minacciato squalifiche, ha cancellato il procedimen… - forumJuventus : La Uefa si arrende: cancellati i procedimenti disciplinari contro Juve, Barça e Real ? - SkySport : Uefa, cancellati i procedimenti contro Juventus, Real Madrid e Barcellona #SkySport #Superlega #Juventus… - AnsuesmiPadre : @rubenuria 1- Mi Barçita 2-Real Madrid/Espanyol/P$G 3- Ansu Fati/ Ronald Araujo 4- Mi Capi Puyol o Messi de adolesc… - LeBombeDiVlad : ??? #RealMadrid, #FlorentinoPerez allo scoperto per #Mbappé ?? #LBDV #LeBombeDiVlad #Calciomercato -

Ultime Notizie dalla rete : Real Madrid

"A gennaio avremo notizie di Mbappé . Speriamo di poter risolvere tutto l'1 gennaio". Parola di Florentino Perez , che a El Debate non si è nascosto: l'auspicio delè quello di riuscire ad arrivare al fuoriclasse francese anche prima dell'estate, quando il giocatore si sarà svincolato dal Paris Saint Germain , dove non ha intenzione di rimanere al di ...L'exè molto soddisfatto della convocazione, anche perché ha l'occasione di condividere lo spogliatoio con suo fratello Lucas. Oggi i fratelli Hernandez erano insieme in conferenza stampa.Il fuoriclasse francese sembra destinato a vestire la casacca del Blancos: resta solo da capire quando ciò accadrà ...Kylian Mbappé intende lasciare il Psg e andare al Real Madrid, ma non per l'arrivo di Leo Messi. A dirlo è lo stesso calciatore, in un'intervista rilasciata al quotidiano france ...