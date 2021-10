Real Madrid | Perez | «Per Mbappe novità dopo il primo gennaio»

(Di martedì 5 ottobre 2021) Florentino, presidente del, parla così del possibile arrivo di Kyliannella capitale spagnola «Speriamo che il 1°tutto si risolva. Avremo». Questo è quanto dichiarato a El Debate da Florentino, patron del, in merito al possibile arrivo di Kylian Mbappè nella capitale spagnola a parametro zero. Il contratto dell’attaccante con il Psg scadrà a fine stagione e le trattative per il rinnovo appaiono ormai in alto mare. In più, le dichiarazioni dello stesso giocatore in merito alla sua volontà di passare ai Blancos lo scorso luglio, fanno pensare che l’affare, alla fine, andrà in porto. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

EnricoTurcato : Quindi l’UEFA dopo aver detto di tutto, intimato provvedimenti, minacciato squalifiche, ha cancellato il procedimen… - forumJuventus : La Uefa si arrende: cancellati i procedimenti disciplinari contro Juve, Barça e Real ? - SkySport : Uefa, cancellati i procedimenti contro Juventus, Real Madrid e Barcellona #SkySport #Superlega #Juventus… - CalcioNews24 : #RealMadrid, #Perez interviene sulla situazione #Mbappe ??? - sportface2016 : #RealMadrid, Perez si espone: '#Mbappé? Speriamo tutto si risolva a gennaio' -

Ultime Notizie dalla rete : Real Madrid

Lunghe settimane di richieste, chiacchiere e trattative per Kylian Mbappè che voleva il, ma che è rimasto al Psg per volere del presidente Nasser Al - Khelaifi. In un'intervista ...Commenta per primo Kylian Mbappé chiama, ilrisponde : 'A gennaio ci saranno novità'. L'attaccante francese ha spiegato a L'Equipe e a RMC Sport che se avesse lasciato il Paris Saint - Germain in estate lo avrebbe fatto solo per le ...Speriamo che il primo gennaio tutto si possa risolvere", ha detto il presidente del Real Madrid a 'El Dibattito' in riferimento al fatto che da quella data il fuoriclasse del Psg sarà libero di ...Il presidente del Real Madrid Florentino Perez ha speso alcune parole per l'obiettivo numero uno dei blancos Kylian Mbappe, che sembra sempre più vicino ai madrileni ...