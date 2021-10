Razzismo negli stadi, siamo fermi a Inter-Napoli 2018 (Koulibaly). Si riparte dalle stesse ambiguità (Di martedì 5 ottobre 2021) A questo giro l’aspetto sorprendente è stata la reazione nei confronti degli insulti razzisti ai giocatori del Napoli, in particolar modo a Koulibaly. Una reazione da Paese civile, insolita dalle nostre parti. Una fetta importante del merito va data a Dazn che domenica sera ha trattato la notizia col rilievo che avrebbe avuto nel Regno Unito, con commenti inequivoci da parte del giornalista in studio. Anche questo accade con scarsa frequenza in Italia. Un altro passaggio importante è stato quello della Fiorentina con Joe Barone che ha chiesto scusa e con un comunicato in cui il club si è impegnato a prendere provvedimenti nei confronti dei responsabili. A catena, è venuto il resto. È stata sorprendente anche la solerzia degli ispettori della Federcalcio, sta indagando anche la Digos. Vedremo che cosa partorirà questa montagna. Non ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 5 ottobre 2021) A questo giro l’aspetto sorprendente è stata la reazione nei confronti degli insulti razzisti ai giocatori del, in particolar modo a. Una reazione da Paese civile, insolitanostre parti. Una fetta importante del merito va data a Dazn che domenica sera ha trattato la notizia col rilievo che avrebbe avuto nel Regno Unito, con commenti inequivoci da parte del giornalista in studio. Anche questo accade con scarsa frequenza in Italia. Un altro passaggio importante è stato quello della Fiorentina con Joe Barone che ha chiesto scusa e con un comunicato in cui il club si è impegnato a prendere provvedimenti nei confronti dei responsabili. A catena, è venuto il resto. È stata sorprendente anche la solerzia degli ispettori della Federcalcio, sta indagando anche la Digos. Vedremo che cosa partorirà questa montagna. Non ...

