Razzismo, in Premier League i tifosi cantano 'coreani mangiacani' (Di martedì 5 ottobre 2021) In Italia ci si indigna per lo "scimmia" detto ai giocatori di colore del Napoli, in Inghilterra invece è il momento dei cori sugli asiatici e certe loro usanze, soprattutto del passato. Così fra i tanti cori intonati sugli spalti dai tifosi del Manchester United c'è anche quello sui coreani che mangiano carne di cane, ascoltato piuttosto nitidamente un mese fa quando i Red Devils hanno battuto il Wolverhampton in cui gioca Hwang Hee-Chan. Non è certo la prima volta che accade, ne sa qualcosa Son Heung-min quando con il suo Tottenham affronta lo United, ma ora a dire che "non se ne può più" è un sudcoreano, Park Ji-sung, che dal 2005 al 2012 ha giocato proprio con la maglia rossa del Manchester (con cui ha vinto la Champions del 2008) e al quale in passato i suoi stessi tifosi hanno dedicato questo coro. Ora Park ha 40 anni e si è ritirato ma i media ...

