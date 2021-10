Razzismo allo Stadio Artemio Franchi: ecco cosa rischia la Fiorentina per gli insulti agli azzurri (Di martedì 5 ottobre 2021) Sappiamo benissimo, ormai, che la gara tra Fiorentina e Napoli vinta 1-2 dagli azzurri è stata macchiata da episodi di Razzismo verso Koulibaly, Anguissa e Osimhen. Le indagini aperte dalla Procura FIGC sono ora in corso e già oggi potrebbe esserci un verdetto, una sanzione nei confronti della Fiorentina. ecco quanto scrive Il Mattino: "Oggi è attesa la sentenza del Giudice Sportivo su quanto accaduto al Franchi. cosa rischia la Fiorentina? Una multa, la diffida per il settore da dove sono partiti i cori, oppure la chiusura della Curva Fiesole per il prossimo turno di campionato contro il Cagliari. Il giudice, però, potrebbe anche chiedere un supplemento d'indagine e decidere successivamente". Leggi su spazionapoli (Di martedì 5 ottobre 2021) Sappiamo benissimo, ormai, che la gara trae Napoli vinta 1-2 dè stata macchiata da episodi diverso Koulibaly, Anguissa e Osimhen. Le indagini aperte dalla Procura FIGC sono ora in corso e già oggi potrebbe esserci un verdetto, una sanzione nei confronti dellaquanto scrive Il Mattino: "Oggi è attesa la sentenza del Giudice Sportivo su quanto accaduto alla? Una multa, la diffida per il settore da dove sono partiti i cori, oppure la chiusura della Curva Fiesole per il prossimo turno di campionato contro il Cari. Il giudice, però, potrebbe anche chiedere un supplemento d'indagine e decidere successivamente".

