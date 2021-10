Rapina nella gioielleria di Cuneo, cambia l’accusa nei confronti di Mario Roggero. La decisione della procura (Di martedì 5 ottobre 2021) A quasi cinque mesi dalla Rapina avvenuta nella gioielleria di Grinzane Cavour, provincia di Cuneo ci sarebbe una svolta nelle indagini: cambia il capo d’accusa nei confronti del gioielliere Rapinato. Era il 28 aprile 2021 quando Mario Roggero subiva una Rapina nel suo negozio. A compierla tre Rapinatori, due dei quali morti nello scontro a fuoco con Roggero, mentre l’altro era rimasto ferito. Inizialmente l’uomo era stato accusato di eccesso colposo di legittima difesa. Rapina in gioielleria a Cavour: cambia il capo d’accusa per il gioielliere Mario Roggero, il gioielliere ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 5 ottobre 2021) A quasi cinque mesi dallaavvenutadi Grinzane Cavour, provincia dici sarebbe una svolta nelle indagini:il capo d’accusa neidel gioielliereto. Era il 28 aprile 2021 quandosubiva unanel suo negozio. A compierla tretori, due dei quali morti nello scontro a fuoco con, mentre l’altro era rimasto ferito. Inizialmente l’uomo era stato accusato di eccesso colposo di legittima difesa.ina Cavour:il capo d’accusa per il gioielliere, il gioielliere ...

