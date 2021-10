Ranieri vero Mister Al Watford fino al 2023 (Di martedì 5 ottobre 2021) Claudio Ranieri è il nuovo allenatore del Watford, club di Premier League a cui si è legato fino al 2023. Per il tecnico romano, 70 anni il prossimo 20 ottobre, si tratta di un ritorno nel calcio ... Leggi su quotidiano (Di martedì 5 ottobre 2021) Claudioè il nuovo allenatore del, club di Premier League a cui si è legatoal. Per il tecnico romano, 70 anni il prossimo 20 ottobre, si tratta di un ritorno nel calcio ...

Advertising

frabia17 : RT @AlmanaccoGR: Un grande in bocca al lupo per la sua nuova avventura al @WatfordFC in @premierleague ad un romanista vero, mister Claudio… - AlmanaccoGR : Un grande in bocca al lupo per la sua nuova avventura al @WatfordFC in @premierleague ad un romanista vero, mister… - NineCeterpak : @micapice @rep_roma Da Capello a Spalletti passando per Ranieri tutti hanno detto che il vero male della Roma sono… - NickysBooks : Ranieri è ancora libero vero? #EmpoliBologna -