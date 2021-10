Raggi e l'ultimo giorno da sindaca di Roma. Tra precarietà e vittimismo (Di martedì 5 ottobre 2021) Si è fatta sera. Il vento è cambiato. Lo staff del Campidoglio – una corte sterminata – avvisa: “La sindaca parlerà qui fuori”. Sommossa degli operatori tv contro l’assembramento: “Ahò, se lei non se vaccina so’ fatti suoi. C’è il Covid e noi entriamo dentro che c’è più spazio”. Battaglia vinta. Virginia Raggi si affaccia nella sala dell’hotel. Fa una dichiarazione di quindici secondi. Sembra una passante. Raggi è vestita da Raggi: pantaloni e tailleur neri su maglia bianca. Ai piedi le immancabili ballerine di vernice. Si presenta alle 19.30 all’hotel Hive, incastrato fra il quartiere Monti e Termini. Fra ceto medio riflessivo (che ripudia il M5s) e la stazione più pericolosa d’Italia (i residenti invocano ordine e sicurezza). Ha la voce rotta. L’accompagna come sempre Teodoro Fulgione, più di un portavoce in ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 5 ottobre 2021) Si è fatta sera. Il vento è cambiato. Lo staff del Campidoglio – una corte sterminata – avvisa: “Laparlerà qui fuori”. Sommossa degli operatori tv contro l’assembramento: “Ahò, se lei non se vaccina so’ fatti suoi. C’è il Covid e noi entriamo dentro che c’è più spazio”. Battaglia vinta. Virginiasi affaccia nella sala dell’hotel. Fa una dichiarazione di quindici secondi. Sembra una passante.è vestita da: pantaloni e tailleur neri su maglia bianca. Ai piedi le immancabili ballerine di vernice. Si presenta alle 19.30 all’hotel Hive, incastrato fra il quartiere Monti e Termini. Fra ceto medio riflessivo (che ripudia il M5s) e la stazione più pericolosa d’Italia (i residenti invocano ordine e sicurezza). Ha la voce rotta. L’accompagna come sempre Teodoro Fulgione, più di un portavoce in ...

Advertising

BentivogliMarco : #finoallafine la Sindaca #Raggi é riuscita fino all'ultimo giorno a dar prova di se. Caos in molti seggi per le… - fattoquotidiano : Tutti i big sull’ultimo palco, per giurare a Roma e all’Italia che la sindaca non è sola [di @lucadecarolis] - francescoaliqu : Ella fu, siccome immobile per 5 anni in giro senza fare un cazzo oltre al mortal sospiro. Così percossa e attonita… - gbguandalini : Virginia Raggi, l’ultimo tango della sindaca che ha governato Roma senza mai conquistarla - glooit : L’ultimo discorso di Virginia Raggi da sindaca di Roma: “Cinque anni di attacchi violentissimi” leggi su Gloo… -