Raggi commenta la sconfitta elettorale | “Mettiamo da parte l’acredine e lavoriamo per Roma”

Leggi su lopinionista

(Di martedì 5 ottobre 2021)– “È stato un onore essere alla guida di questa meravigliosa città, la mia città. Dopo 5 anni di attacchi violentissimi, anche personali, ai quali in pochi avrebbero resistito, ho ottenuto poco meno di quanto hanno ottenuto le corazzate di centrodestra e centrosinistra. E questo è un dato da tenere in conto e su cui nei prossimi giorni faremo necessariamente una riflessione. Prevengo subito polemiche assurde: nessun attacco. Non è il momento di dividerci. È il momento di restare uniti, più che mai”. La sindaca uscente di, Virginialache l’ha vista arrivare al quarto posto. “Il mio, il nostro, è stato un risultato importante che dà voce a tantissime persone che hanno creduto in me e nel lavoro che abbiamo fatto: ripristinare un’etica nella ...