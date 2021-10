Raffaella Fico | lusso estremo al GF Vip 6 | quanto costano i suoi bracciali

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 5 ottobre 2021)è tra i vipponi del GF Vip 6 e, stando alle indiscrezioni sui cachet dei concorrenti, una dei più pagati. Nella Casa si è subito distinta per una “bugia”, ovvero spacciandosi per single, come rivelato da Alfonso Signorini a Casa Chi, perché da un mese e mezzo circa a è felicemente fidanzata con un uomo che è però sconosciuto al mondo dello spettacolo: si chiama Piero Neri. “Un fidanzato molto abbiente di Forte dei Marmi, è una storia d’amore che va avanti da più di un mese”, le parole del conduttore. “Perché ha detto di essere single? Perché magari ha pensato che dicendolo aveva più possibilità di entrare in quella Casa. Da single magari vieni presa perché si possono instaurare relazioni amorose e dinamiche di corteggiamento, ma fa niente”. Dunque si è saputo che Piero Neri ha 45 anni, è di Livorno ed è un imprenditore nonché l’erede ...