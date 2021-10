Qui era agli esordi, ma ora è una famosissima conduttrice: la riconoscete? (Di martedì 5 ottobre 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. In questa foto era una ragazza agli esordi in un noto programma tv: oggi è una conduttrice famosissima, la riconoscete? Qui era giovanissima e agli esordi: in foto appare accanto al ballerino venezuelano Manuel Franjo, ricordate di chi si tratta? In molti l’avranno riconosciuta visto che non è cambiata molto da quando ha iniziato la Leggi su youmovies (Di martedì 5 ottobre 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. In questa foto era una ragazzain un noto programma tv: oggi è una, la? Qui era giovanissima e: in foto appare accanto al ballerino venezuelano Manuel Franjo, ricordate di chi si tratta? In molti l’avranno riconosciuta visto che non è cambiata molto da quando ha iniziato la

Advertising

alexbarbera : Che è successo ai social di Zuckerberg? Qui la spiegazione di ?@disinformatico?. Notazione a margine: ieri sera a ?… - NicolaPorro : ??Il virologo ha avuto pure il coraggio di dirlo in tv. Da non credere, sentite qui... (VIDEO)???? - fattoquotidiano : Tutto finisce là dove era cominciato, da Fazio, dove vennero scolpite le marziali parole: “Chiunque passa va vaccin… - Wazza_CN : @Giuseppe_924 Non lo sanno. Perché non era minorenne, e quello era il frame di un video. Ma l’annoiata qui sopra al… - Schizzo74451967 : @LucaPocchiu @perchetendenza Il problema è che qui le abbiamo sempre chiamate trombe d'aria. Tornado era più l'indi… -