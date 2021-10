Quella volta in cui Bassetti rise in faccia al Premio Nobel per la fisica Giorgio Parisi (Di martedì 5 ottobre 2021) C’è stato un momento in cui da Myrta Merlino, protagonista assoluta dei momenti migliori della televisione italiana da un anno a questa parte ormai, Matteo Bassetti ha riso mentre Giorgio Parisi ha provava a spiegargli come si analizzano i numeri. Il primo, Bassetti, come noto è il primario infettivologo dell’ospedale San Martino di Genova, Giorgio Parisi, un po’ meno affezionato ai monitor da oggi è famoso almeno quanto il medico: ha vinto il Premio Nobel. NO GUARDI CHE IO I DATI LI SO LEGGERE. Giorgio Parisi per questo Nobel per la fisica voglio celebrarlo così, mentre blasta Bassetti su vaccini, lockdown, previsioni. E un saluto a Sboroni, di cuore. ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 5 ottobre 2021) C’è stato un momento in cui da Myrta Merlino, protagonista assoluta dei momenti migliori della televisione italiana da un anno a questa parte ormai, Matteoha riso mentreha provava a spiegargli come si analizzano i numeri. Il primo,, come noto è il primario infettivologo dell’ospedale San Martino di Genova,, un po’ meno affezionato ai monitor da oggi è famoso almeno quanto il medico: ha vinto il. NO GUARDI CHE IO I DATI LI SO LEGGERE.per questoper lavoglio celebrarlo così, mentre blastasu vaccini, lockdown, previsioni. E un saluto a Sboroni, di cuore. ...

