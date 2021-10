Quanto è costato il blocco di Facebook, Whatsapp e Instagram a Zuckerberg (Di martedì 5 ottobre 2021) (Photo by Drew Angerer/Getty Images)Il blocco di Facebook, Whatsapp, Instagram e Messenger è terminato poco prima della mezzanotte di lunedì 4 ottobre, dopo un disservizio di portata globale durato quasi sei ore. Da un lato, milioni di utenti in cerca di canali di comunicazioni, informazioni o svago non hanno potuto raggiungere le loro pagine, aggiornare il feed su Instagram o contattare amici e colleghi su Whatsapp. Dall’altro, la macchina del profitto di Menlo Park ha subito un intoppo multimilionario crescente a ogni giro di lancette. Un cambiamento di configurazione dei router ha messo ko per qualche ora i servizi della compagnia. Prendendo come parametro i ricavi di Facebook del 2020, pari a 85,97 miliardi di dollari, il down dei social di lunedì potrebbe essere ... Leggi su wired (Di martedì 5 ottobre 2021) (Photo by Drew Angerer/Getty Images)Ildie Messenger è terminato poco prima della mezzanotte di lunedì 4 ottobre, dopo un disservizio di portata globale durato quasi sei ore. Da un lato, milioni di utenti in cerca di canali di comunicazioni, informazioni o svago non hanno potuto raggiungere le loro pagine, aggiornare il feed suo contattare amici e colleghi su. Dall’altro, la macchina del profitto di Menlo Park ha subito un intoppo multimilionario crescente a ogni giro di lancette. Un cambiamento di configurazione dei router ha messo ko per qualche ora i servizi della compagnia. Prendendo come parametro i ricavi didel 2020, pari a 85,97 miliardi di dollari, il down dei social di lunedì potrebbe essere ...

