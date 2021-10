Qualificazioni Indian Wells 2021: Trevisan si qualifica per il tabellone principale, Paolini no (Di martedì 5 ottobre 2021) Giornata agrodolce per i colori azzurri ad Indian Wells, dove Martina Trevisan e Jasmine Paolini erano impegnate nel turno decisivo del tabellone di qualificazione. Successo comodo per la prima, che ha travolto con un sonoro 6-1 6-2 la statunitense Brantmeier. Prestazione maiuscola da parte della giocatrice toscana, che ha impiegato un’ora e 17 minuti per avere la meglio, ma per larghi tratti ha dominato. Come nel match di ieri, nessun turno di servizio ceduto (quest’oggi neppure una palla break concessa). Dati che fanno ben sperare anche per il tabellone principale, dove con un sorteggio benevolo l’azzurra potrebbe giocarsi le sue carte. Non ce l’ha fatta invece Paolini, sconfitta con un netto 6-1 6-3 dall’ucraina Kozlova. L’azzurra ... Leggi su sportface (Di martedì 5 ottobre 2021) Giornata agrodolce per i colori azzurri ad, dove Martinae Jasmineerano impegnate nel turno decisivo deldizione. Successo comodo per la prima, che ha travolto con un sonoro 6-1 6-2 la statunitense Brantmeier. Prestazione maiuscola da parte della giocatrice toscana, che ha impiegato un’ora e 17 minuti per avere la meglio, ma per larghi tratti ha dominato. Come nel match di ieri, nessun turno di servizio ceduto (quest’oggi neppure una palla break concessa). Dati che fanno ben sperare anche per il, dove con un sorteggio benevolo l’azzurra potrebbe giocarsi le sue carte. Non ce l’ha fatta invece, sconfitta con un netto 6-1 6-3 dall’ucraina Kozlova. L’azzurra ...

