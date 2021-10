Puglia, maltempo: allerta per temporali Protezione civile, previsioni meteo (Di martedì 5 ottobre 2021) Il dipartimento della Protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità dalle 14 per sei ore. Si fa riferimento a “precipitazioni da isolate a sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Puglia settentrionale e centrale costiera, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati.” Rischio: secondo lo schema, fonte Protezione civile della Puglia. L'articolo Puglia, maltempo: allerta per temporali <small class="subtitle">Protezione civile, previsioni meteo</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di martedì 5 ottobre 2021) Il dipartimento dellaha emesso per lal’con validità dalle 14 per sei ore. Si fa riferimento a “precipitazioni da isolate a sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, susettentrionale e centrale costiera, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati.” Rischio: secondo lo schema, fontedella. L'articoloper proviene da Noi Notizie..

