PS3 e PS Vita | tolti dai negozi digitali le opzioni di pagamento con carta di credito debito e PayPal

(Di martedì 5 ottobre 2021) Secondo quanto riportato, a partire dal 27 ottobre i giocatori non saranno più in grado di utilizzare unadio die nemmenoper acquistare contenutio ricaricare il proprio portafoglio dal PlayStation Store direttamente dalla propria PS3 o PS. Per poter continuare ad acquistare contenuti, gli utenti dovranno utilizzare un PC, dispositivo mobile, una PS4 o una PS5. Inoltre, sempre dal 27 ottobre, i giocatori potranno ancora acquistare DLC daiin-game, ma dovranno farlo aggiungendo fondi al proprio portafoglio. Le carte regalo PlayStation Store ed i buoni continueranno a funzionare sia su PS3 che su PS. Leggi altro...

Advertising

PlayStationBit : La fine è (di nuovo) vicina. - Eurogamer_it : Tolti dai negozi #PS3 e #PSVita la possibilità di acquistare con carta di credito e PayPal. - Lelalitesthings : @GamePlayFusi Ma per carità piuttosto la morte. La Sony ha avuto i miei soldi fino la ps3 poi stop. Microsoft e Nintendo tutta la vita -

Ultime Notizie dalla rete : PS3 Vita

Eurogamer.it

..., PS4, Xbox 360, Xbox One, PC, Nintendo Wii U, Nintendo 3DS, Nintendo Switch, Stadia, Android, ... PS, PS4, Xbox One, PC, Nintendo Switch, Android, iOS Altro gioco che sicuramente non ha ......, PS4, PS5, Xbox 360, Xbox One, Xbox Series X - S, PC, Nintendo Wii U, Nintendo Switch, PS, Android, iOS La narrativa di Guerre Stellari si è intrecciata più e più volte con i mattoncini ...Lo studio con sede nel Texas già da anni collabora con Sony nella realizzazione di vari porting e riedizioni: ecco tutti i titoli realizzati.Dedicato cervello e anima a tutti quelli che i videogiochi li hanno nel sangue, Multiplayer.it è il punto di riferimento italiano per l'intrattenimento del presente e del futuro. Preparatevi ad essere ...