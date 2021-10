Promozione turistica con destinazione Capaccio Paestum (Di martedì 5 ottobre 2021) La BMTA, che sin dal 1998 promuove le destinazioni turistico-archeologiche nazionali e internazionali, in primis ha naturalmente a cuore Capaccio Paestum per averla eletta a location del progetto, che continua da 23 edizioni grazie all’apporto di Comune e Parco Archeologico, soprattutto negli ultimi anni. Nell’attuale crisi pandemica e nell’imminenza di un futuro “New Normal”, la BMTA nella persona del suo fondatore Ugo Picarelli, ha intrapreso partenariati e azioni, che potessero accompagnare lo sviluppo del territorio e, in pieno lockdown nel 2020, si è fatta promotrice con l’Università degli Studi di Milano Bicocca affinché la nona edizione (2020-2021) del prestigioso MTSM Master in Tourism Strategy & Management, organizzato dal Dipartimento di Scienze Economico-Aziendali e Diritto per l’Economia, finalizzasse i project work alla ... Leggi su cronachesalerno (Di martedì 5 ottobre 2021) La BMTA, che sin dal 1998 promuove le destinazioni turistico-archeologiche nazionali e internazionali, in primis ha naturalmente a cuoreper averla eletta a location del progetto, che continua da 23 edizioni grazie all’apporto di Comune e Parco Archeologico, soprattutto negli ultimi anni. Nell’attuale crisi pandemica e nell’imminenza di un futuro “New Normal”, la BMTA nella persona del suo fondatore Ugo Picarelli, ha intrapreso partenariati e azioni, che potessero accompagnare lo sviluppo del territorio e, in pieno lockdown nel 2020, si è fatta promotrice con l’Università degli Studi di Milano Bicocca affinché la nona edizione (2020-2021) del prestigioso MTSM Master in Tourism Strategy & Management, organizzato dal Dipartimento di Scienze Economico-Aziendali e Diritto per l’Economia, finalizzasse i project work alla ...

