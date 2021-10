Produzione industriale ancora in crescita (Di martedì 5 ottobre 2021) Produzione industriale italiana in crescita anche nel terzo trimestre del 2021. Secondo quanto rilevato dal Centro studi di Confindustria, l’aumento è pari allo 0,5%, un ritmo più contenuto rispetto a quanto osservato nei primi due trimestri dell’anno. gtr/red su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 5 ottobre 2021)italiana inanche nel terzo trimestre del 2021. Secondo quanto rilevato dal Centro studi di Confindustria, l’aumento è pari allo 0,5%, un ritmo più contenuto rispetto a quanto osservato nei primi due trimestri dell’anno. gtr/red su Il Corriere della Città.

Advertising

LaNotifica : Produzione industriale ancora in crescita - CorriereCitta : Produzione industriale ancora in crescita - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Produzione industriale ancora in crescita - - salvatoreluciat : Nella quarta rivoluzione industriale, i cambiamenti climatici impongono trasformazione nei sistemi economici, nei m… - Riparte_Italia : Marco Granelli (presidente Confartigianato): «Rincaro materie prime: rallenta la produzione industriale» -