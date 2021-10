Primi 8 mesi gettito entrate tributarie a 302 | 1 miliardi

(Di martedì 5 ottobre 2021) ROMA (ITALPRESS) – Nel periodo gennaio-agosto leerariali accertate in base al criterio della competenza giuridica ammontano a 302.180 milioni, segnando un incremento di 30.614 milioni rispetto allo stesso periodo dell’anno 2020 (+11,3%). Agosto mostra una variazione positiva dellepari a 4.117 milioni (+10,1%), determinata dall’incremento didelle imposte dirette di 1.788 milioni (+8,3%) e delle imposte indirette di 2.329 milioni (+12,2%). Neiottodell’anno le imposte dirette ammontano a 167.237 milioni, con un incremento di 7.548 milioni (+4,7%). Ildell’Irpef si attesta a 128.270 milioni con un incremento di 6.085 milioni (+5%). L’Ires registra unpari a ...

