Previsioni meteo per la settimana dal 4 al 10 ottobre: l’Italia resta nella morsa del maltempo (Di martedì 5 ottobre 2021) Il maltempo delle ultime ore sta destando grande preoccupazione negli italiani che in molte regioni stanno facendo i conti con frane e esondazioni. La Protezione civile ha diramato l’allerta rossa su parte di Lombardia, Liguria e Piemonte, estendendo invece l’allerta arancione e gialla sulle restanti regioni. nella restante parte della settimana, le condizioni meteo dovrebbero migliorare gradualmente in tutta Italia, ma le piogge non lasceranno comunque del tutto il Paese. Previsioni meteo Nord Italia: cosa succederà questa settimana Secondo gli esperti di Centro meteo Italiano, il Nord Italia verrà gradualmente liberato dalle piogge nel corso della settimana. Mercoledì la giornata inizierà con ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 5 ottobre 2021) Ildelle ultime ore sta destando grande preoccupazione negli italiani che in molte regioni stanno facendo i conti con frane e esondazioni. La Protezione civile ha diramato l’allerta rossa su parte di Lombardia, Liguria e Piemonte, estendendo invece l’allerta arancione e gialla sullenti regioni.nte parte della, le condizionidovrebbero migliorare gradualmente in tutta Italia, ma le piogge non lasceranno comunque del tutto il Paese.Nord Italia: cosa succederà questaSecondo gli esperti di CentroItaliano, il Nord Italia verrà gradualmente liberato dalle piogge nel corso della. Mercoledì la giornata inizierà con ...

