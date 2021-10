Premio Terre di Campania: al via la terza edizione del Concorso Letterario-Scientifico “Leo500” (Di martedì 5 ottobre 2021) L’iniziativa è riservata agli allievi degli Istituti Secondari di Secondo Grado di tutta Italia. L’Associazione Terre di Campania ha bandito la nuova edizione del Concorso Letterario-Scientifico “Leo500”, riservato alla partecipazione degli allievi degli Istituti Secondari di Secondo Grado su tutto il territorio nazionale. L’iniziativa, realizzata in collaborazione con TermoClima Group e con il sostegno della Regione Campania, si inserisce nell’ambito dell’ottava edizione del Premio Terre di Campania, dedicato alla valorizzazione delle personalità eccellenti della nostra regione. Il ... Leggi su cityroma (Di martedì 5 ottobre 2021) L’iniziativa è riservata agli allievi degli Istituti Secondari di Secondo Grado di tutta Italia. L’Associazionediha bandito la nuovadel”, riservato alla partecipazione degli allievi degli Istituti Secondari di Secondo Grado su tutto il territorio nazionale. L’iniziativa, realizzata in collaborazione con TermoClima Group e con il sostegno della Regione, si inserisce nell’ambito dell’ottavadeldi, dedicato alla valorizzazione delle personalità eccellenti della nostra regione. Il ...

