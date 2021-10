Premio Nobel per la fisica, vince l’italiano Parisi (Di martedì 5 ottobre 2021) Va all’italiano Giorgio Parisi il Premio Nobel per la fisica, premiato insieme a allo scienziato americano di origini giapponesi Syukuro Manabe, 90 anni, e al tedesco Klaus Hasselmann, 89 anni. Parisi, fisico nato a Roma, 73 anni, è stato premiato per “la scoperta dell’interazione tra il disordine e le fluttuazioni nei sistemi fisici dal livello atomico alla scala planetaria”. Per “la modellazione fisica del clima della Terra, che ne quantifica la variabilità e prevede in modo affidabile il riscaldamento globale”, sono stati invece premiati gli altri due colleghi climatologi. “Sono felice, non me lo aspettavo, ma sapevo che avrebbero potuto esserci delle possibilità”, ha detto Parisi, in collegamento con l’Accademia delle Scienze di Stoccolma. Thors ... Leggi su italiasera (Di martedì 5 ottobre 2021) Va alGiorgioilper la, premiato insieme a allo scienziato americano di origini giapponesi Syukuro Manabe, 90 anni, e al tedesco Klaus Hasselmann, 89 anni., fisico nato a Roma, 73 anni, è stato premiato per “la scoperta dell’interazione tra il disordine e le fluttuazioni nei sistemi fisici dal livello atomico alla scala planetaria”. Per “la modellazionedel clima della Terra, che ne quantifica la variabilità e prevede in modo affidabile il riscaldamento globale”, sono stati invece premiati gli altri due colleghi climatologi. “Sono felice, non me lo aspettavo, ma sapevo che avrebbero potuto esserci delle possibilità”, ha detto, in collegamento con l’Accademia delle Scienze di Stoccolma. Thors ...

