Porzio: "Universiadi crescita per Napoli, ora non sprechiamo tutto"

Franco Porzio consigliere allo sport della Regione Campania ha parlato di impianti sportivi ai microfoni di Radio Punto Nuovo. L'ex atleta ed ora amministratore regionale dice: "Il futuro dell'impiantistica sportiva a Napoli? In passato si è fatto tanto, c'erano molte strutture chiuse che sono state riaperte, in particolare nelle zone periferiche della città. Abbiamo provato a onorare al meglio la grande tradizione acquatica di Napoli. Grazie alle Universiadi del 2019, sono state sistemate altre strutture fatiscenti, anche se l'obiettivo è monitorare al meglio l'intera città per permettere a tutti i ragazzi di poter praticare sport, essendoci ancora troppe zone prive di impianti idonei. Non bisogna sprecare l'onda lunga delle Universiadi, l'ideale sarebbe avere una cabina di regia che controlli ..."

