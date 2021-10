Pordenone, la festa per il bis del sindaco Ciriani sulle note di “We are the champions” (Di martedì 5 ottobre 2021) Il confermato sindaco di Pordenone, Alessandro Ciriani, sostenuto dal centrodestra unito, è stato accolto da un’ovazione da parte di centinaia dei suoi sostenitori che si sono dati appuntamento fuori dalla loggia del municipio. L’arrivo trionfante del primo cittadino, accompagnato dalla moglie Silvia, è stato annunciato dal consigliere regionale Alessandro Basso. All’ingresso di Ciriani si è scatenata la festa sulle note di “We are the champions” dei Queen (video Missinato). Leggi su udine20 (Di martedì 5 ottobre 2021) Il confermatodi, Alessandro, sostenuto dal centrodestra unito, è stato accolto da un’ovazione da parte di centinaia dei suoi sostenitori che si sono dati appuntamento fuori dalla loggia del municipio. L’arrivo trionfante del primo cittadino, accompagnato dalla moglie Silvia, è stato annunciato dal consigliere regionale Alessandro Basso. All’ingresso disi è scatenata ladi “We are the” dei Queen (video Missinato).

