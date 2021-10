Pomezia Aiuta dona altre 2mila mascherine alla Caritas di Torvaianica (Di martedì 5 ottobre 2021) Pomezia – Continua la presenza dell’associazione “Pomezia Aiuta”, instancabile la presidente Dimasi Maria che ha donato a Don Andrea Conocchia della Caritas di Torvaianica ” Beata Vergine Immacolata” 2mila mascherine e prodotti igienizzanti. Con la consegna di mascherine a Torvaianica si è superato le oltre 10mila mascherine che l’Associazione Pomezia Aiuta ha donato a Caritas, Centri Anziani e ad altre associazioni benefiche. Un risultato ottenuto grazie ad una rete di imprenditori che attraverso Pomezia Aiuta fa beneficenza non solo donando ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 5 ottobre 2021)– Continua la presenza dell’associazione “”, instancabile la presidente Dimasi Maria che hato a Don Andrea Conocchia delladi” Beata Vergine Immacolata”e prodotti igienizzanti. Con la consegna disi è superato le oltre 10milache l’Associazionehato a, Centri Anziani e adassociazioni benefiche. Un risultato ottenuto grazie ad una rete di imprenditori che attraversofa beneficenza non solondo ...

