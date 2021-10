(Di martedì 5 ottobre 2021) Una ventina di salvadoregni residenti in Italia sono stati tratti in arresto o sottoposti aglidomiciliari a seguito di un'indagine delladi Stato che ha portato all'emissione di un'...

Advertising

AnsaLombardia : Polizia sgomina gang del 'Barrio', arresti. Membri sono salvadoregni, contestata associazione per delinquere | #ANSA - angiuoniluigi : RT @Affaritaliani: Polizia sgomina gang Barrio 18 a Milano, 17 arresti - SkyTG24 : Milano, polizia sgomina gang del 'Barrio': arresti - Affaritaliani : Polizia sgomina gang Barrio 18 a Milano, 17 arresti - retesoletv : Furti in abitazione: la @poliziadistato della @cittadiassisi sgomina una banda familiare. Il servizio su @YouTube:… -

Ultime Notizie dalla rete : Polizia sgomina

Una ventina di salvadoregni residenti in Italia sono stati tratti in arresto o sottoposti agli arresti domiciliari a seguito di un'indagine delladi Stato che ha portato all'emissione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip di Milano dove si contesta tra l'altro alla presunta banda, denominata 'Barrio 18', l'associazione ...... attirati dalle grida provenienti dalla carrozza attigua, ha posto fine all'aggressione e ha consentito di allertare, tramite il capotreno, gli agenti dellaferroviaria di Taormina, che hanno ...Una ventina di salvadoregni residenti in Italia sono stati tratti in arresto o sottoposti agli arresti domiciliari a seguito di un'indagine della Polizia di Stato che ha portato all'emissione di un'or ...Una ventina di salvadoregni residenti in Italia sono stati tratti in arresto o sottoposti agli arresti domiciliari a seguito di un'indagine della polizia che ha portato all'emissione di un'ordinanza d ...