Pisa | il presidente Corrado | ' Lucca? Ci chiamano ogni giorno'

- "Ascoltiamo ogni giorno chiamate e messaggi, la nostra disponibilità è grandissima". Lo ha dichiarato Giuseppe Corrado,del, ai microfoni di Radio Sportiva, in merito all'attaccante nerazzurro Lorenzo Lucca, terminato nel mirino di numerose squadre di Serie A, tra cui Fiorentina, Juventus e Inter: "E' ...- "Abbiamo grandissima disponibilità: ogni giorno ascoltiamo chiamate e messaggi, la nostra disponibilità è grandissima". Ildelha parlato così ai microfoni di Radio Sportiva, commentando la situazione dell'attaccante Lorenzo Lucca, nei radar della Serie A con, su tutti, Juventus, Inter e Fiorentina: "E' un ...Lorenzo Lucca è il giovane e promettente attaccante del Pisa che piace tantissimo ad alcune grandi squadre di Serie A, come Inter, Juventus e Fiorentina. Ha parlato del suo futuro il presidente del cl ...PISA - "Abbiamo grandissima disponibilità: ogni giorno ascoltiamo chiamate e messaggi, la nostra disponibilità è grandissima". Il presidente del Pisa ha parlato così ai microfoni di Radio Sportiva, co ...