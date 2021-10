Pippo Franco | indiscrezione clamorosa dell’ultima ora Il presentatore è indagato

Advertising

Corriere : Pippo Franco denunciato perché circolava con un green pass falso - Open_gol : L’attore candidato con la lista civica di Michetti è uno dei pazienti del dottore indagato per aver inserito nel si… - Corriere : Pippo Franco, il comico che si è candidato con il Centrodestra di Enrico Michetti, è stato denunciato per il posses… - fabius10scudi : Un successone: 49 voti (si legge nell'articolo, l'anteprima parla solo del green pass). - sabrinatehilim : RT @Corriere: Pippo Franco denunciato perché circolava con un green pass falso -

Ultime Notizie dalla rete : Pippo Franco

Decine le verifiche che i magistrati stanno effettuando sulla regolarità del passaporto verde, tra cui quello ottenuto dal comico, candidato con una lista civica legata al candidato ...... fortemente voluta da molti residenti e in particolare dal pittore contemporaneoFalcone. Per ... storico del duo comico: "In questi anni mi sono dedicato molto al ricordo die Ciccio, ...Nelle liste negazionisti antisemiti? Lui non ne sapeva nulla: fascisti con orridi tatuaggi? Lui non ne sapeva nulla. Ed ecco ...Secondo Fdi poi Pd, Raggi ha più di M5S. Flop vicesindaco Prendere più del 19% non è gli bastato per andare al ballottaggio, ma Carlo Calenda può a ben ragione vantare un risultato “mai visto prima”, ...