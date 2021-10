Pil, il rimbalzo del secondo trimestre spinto da investimenti nell’immobiliare: +58% anno su anno quelli nelle case. C’è l’effetto Superbonus (Di martedì 5 ottobre 2021) L’Istat rivede leggermente al ribasso il dato sul Pil italiano nel secondo trimestre 2021 confrontato con lo stesso periodo dello scorso anno. Tra aprile e giugno la crescita, corretta per gli effetti di calendario e destagionalizzata, è stata del 2,7% rispetto al trimestre precedente (dato confermato) e del 17,2% nei confronti del secondo trimestre del 2020, contro il +17,3% comunicato lo scorso 31 agosto. Dai dati scorporati emerge un chiaro effetto traino del Superbonus 110%: il rimbalzo è stato infatti spinto in particolare dagli investimenti, sia in abitazioni (+58,3% rispetto allo stesso periodo del 2020) sia in fabbricati non residenziali (+52,9%) e in impianti e mezzi di trasporto (+38,3). ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 5 ottobre 2021) L’Istat rivede leggermente al ribasso il dato sul Pil italiano nel2021 confrontato con lo stesso periodo dello scorso. Tra aprile e giugno la crescita, corretta per gli effetti di calendario e destagionalizzata, è stata del 2,7% rispetto alprecedente (dato confermato) e del 17,2% nei confronti deldel 2020, contro il +17,3% comunicato lo scorso 31 agosto. Dai dati scorporati emerge un chiaro effetto traino del110%: ilè stato infattiin particolare dagli, sia in abitazioni (+58,3% rispetto allo stesso periodo del 2020) sia in fabbricati non residenziali (+52,9%) e in impianti e mezzi di trasporto (+38,3). ...

