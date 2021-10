"Perché Morisi se l'è cercata". Anche Letta sgrana gli occhi: la partigiana rossa contro Salvini | Video (Di martedì 5 ottobre 2021) "Quando si dice predicare bene e razzolare male". Teresa Vergalli, storica partigiana, in collegamento con Giovanni Floris a DiMartedì su La7 colpisce duro Luca Morisi: "Sulla droga sono una ragazza del secolo scorso e ho molti pudori, ma penso che questa persona se l'è meritato". "Sapendo quello che faceva e predicando quello che predicava - sottolinea la Vergalli - penso che potesse aspettarsi che da un momento all'altro potesse venire fuori la verità". Da sinistra, insomma, nessuna "pietà" per l'ex responsabile della comunicazione di Matteo Salvini, l'ideatore della Bestia social della Lega. "Salvini poi - prosegue la partigiana - per Stefano Cucchi non ha avuto mica tanta pietà. Ha detto praticamente che era un drogato e che se lo meritava, che se l'era andata a ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 5 ottobre 2021) "Quando si dice predicare bene e razzolare male". Teresa Vergalli, storica, in collegamento con Giovanni Floris a DiMartedì su La7 colpisce duro Luca: "Sulla droga sono una ragazza del secolo scorso e ho molti pudori, ma penso che questa persona se l'è meritato". "Sapendo quello che faceva e predicando quello che predicava - sottolinea la Vergalli - penso che potesse aspettarsi che da un momento all'altro potesse venire fuori la verità". Da sinistra, insomma, nessuna "pietà" per l'ex responsabile della comunicazione di Matteo, l'ideatore della Bestia social della Lega. "poi - prosegue la- per Stefano Cucchi non ha avuto mica tanta pietà. Ha detto praticamente che era un drogato e che se lo meritava, che se l'era andata a ...

Advertising

Giorgiolaporta : Che strana questa Italia: #Morisi è indagato e viene trattato da pregiudicato; #Salvini rinviato a giudizio è un pl… - SirDistruggere : 'Se disprezzate la Bestia non usatela adesso contro Morisi' La Bestia è quella che ha preso le foto di due minorenn… - La7tv : #ottoemezzo Caso Morisi, parla Ilaria Cucchi: 'Salvini oggi si lamenta della gogna mediatica, ma io e la mia famigl… - marcospqr3 : Morisi e' solo l'ultimo sgherro al servizio della non politica,con la speranza di proteggere le proprie… - 273_333 : @BelpietroTweet accuse a lucano e Galli non sono “ strane” come quelle a Morisi e a mezza Fdi ? Stai zitto ? Perché ? -