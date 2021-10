Perché abbassiamo il volume dell’autoradio quando parcheggiamo

Leggi su robadadonne

(Di martedì 5 ottobre 2021) Molti di noi probabilmente lo fanno in maniera automatica e senza neppure pensarci, eppure sarebbe interessante scoprire il motivo per cui, nel momento in cui dobbiamo parcheggiare la macchina,il. Non si tratta di dover concentrare l’attenzione sul momento,questo dovrebbe valere per ogni istante in cui siamo alla guida, mentre giriamo nel traffico cercando di mantenere le distanze di sicurezza, di rispettare semafori e stop e di dosare la potenza del nostro piede che schiaccia sui pedali. Vero è che il nostro cervello è multitasking solo fino a un certo punto, e,c’è da gestire situazioni che richiedono una maggiore soglia di attenzione, le risorse a disposizione sono limitate; poiché guida tutti i nostri sensi, è in grado di comprendere quale sia il suo ...