Per il Ministero non è censura | ma il divieto su La scuola cattolica scontenta tutti

Il divieto ai minori di 18 anni del film "La scuola cattolica" di Stefano Mordini, in sala dal 7 ottobre, ha riscosso un biasimo quasi unanime. Dai produttori all'Anica, dallo scrittore Edoardo Albinati - autore del romanzo omonimo Premio Strega - ai familiari delle vittime del Circeo di cui si tratta nell'opera cinematografica. La produzione nella sua nota tira in ballo il ministro della Cultura, Dario Franceschini, perché a loro dire la decisione della Commissione per la classificazione delle opere cinematografiche è "in netta contrapposizione con quanto affermato" dallo stesso ministro "alla firma del decreto che ha istituito la nuova commissione". Franceschini infatti aveva commentato: 'Abolita la censura cinematografica, definitivamente superato quel sistema di controlli e interventi che consentiva ancora allo ...

