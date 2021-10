Pedofilia, Papa: dolore per notizie dalla Francia (Di martedì 5 ottobre 2021) commenta 'Il Santo Padre è stato informato dell'uscita del rapporto dai vescovi francesi e ne ha appreso con dolore il contenuto'. Lo rende noto il direttore della sala stampa vaticana Matteo Bruni ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 5 ottobre 2021) commenta 'Il Santo Padre è stato informato dell'uscita del rapporto dai vescovi francesi e ne ha appreso conil contenuto'. Lo rende noto il direttore della sala stampa vaticana Matteo Bruni ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Pedofilia, report sugli abusi nella Chiesa francese: 216mila vittime in 70 anni | Papa: notizie apprese con dolore… - max_giordano : RT @MediasetTgcom24: Pedofilia, report sugli abusi nella Chiesa francese: 216mila vittime in 70 anni | Papa: notizie apprese con dolore #F… - fisco24_info : Pedofilia: Papa, dolore per le notizie dalla Francia: Secondo un rapporto voluto dai vescovi sono state 216mila le… - derbatt61 : RT @MediasetTgcom24: Pedofilia, report sugli abusi nella Chiesa francese: 216mila vittime in 70 anni | Papa: notizie apprese con dolore #F… - ilmessaggeroit : Il dolore del Papa per il dossier sulla pedofilia in Francia: 200mila minori abusati da tremila preti in 70 anni -