Pedofilia, il rapporto choc: in Francia sono 216mila le vittime dei preti negli ultimi 70 anni (Di martedì 5 ottobre 2021) Parigi – La piaga della Pedofilia nella Chiesa torna a sanguinare con la pubblicazione del rapporto della commissione d’inchiesta voluta proprio dai vescovi francesi. Secondo il report sono circa 216mila le vittime di abusi sessuali da parte di preti cattolici in Francia dal 1950 ad oggi. I dati sconvolgenti sono stati resi noti oggi da Jean-March Sauvé, a capo della commissione, che ha spiegato come il numero delle vittime potrebbe salire a 330mila se si includono gli abusi commessi dai membri laici della Chiesa. Il rapporto, che si basa sugli archivi della Chiesa, dei tribunali e della polizia, nonché sulle interviste alle vittime, afferma che circa 3.000 pedofili, due terzi dei quali sacerdoti, ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 5 ottobre 2021) Parigi – La piaga dellanella Chiesa torna a sanguinare con la pubblicazione deldella commissione d’inchiesta voluta proprio dai vescovi francesi. Secondo il reportcircaledi abusi sessuali da parte dicattolici indal 1950 ad oggi. I dati sconvolgentistati resi noti oggi da Jean-March Sauvé, a capo della commissione, che ha spiegato come il numero dellepotrebbe salire a 330mila se si includono gli abusi commessi dai membri laici della Chiesa. Il, che si basa sugli archivi della Chiesa, dei tribunali e della polizia, nonché sulle interviste alle, afferma che circa 3.000 pedofili, due terzi dei quali sacerdoti, ...

