Pd, Letta: "E' nato il nuovo Ulivo. Prenderò il posto di Draghi nel 2023" (Di martedì 5 ottobre 2021) Enrico Letta si gode il successo elettorale, personale e del partito. Il segretario del Pd è stato eletto alla Camera, aggiudicandosi le suppletive a Siena e battendo il candidato della Lega Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di martedì 5 ottobre 2021) Enricosi gode il successo elettorale, personale e del partito. Il segretario del Pd è stato eletto alla Camera, aggiudicandosi le suppletive a Siena e battendo il candidato della Lega Segui su affaritaliani.it

Advertising

_fiorucci : RT @GeMa7799: Pd, Letta: “siamo tornati, nel 2023 governeremo noi”...“Prenderò il testimone di Draghi. E’ nato il nuovo Ulivo”. si gode il… - GeMa7799 : Pd, Letta: “siamo tornati, nel 2023 governeremo noi”...“Prenderò il testimone di Draghi. E’ nato il nuovo Ulivo”. s… - angiuoniluigi : RT @Affaritaliani: Pd, Letta: 'Prenderò il testimone di Draghi nel 2023. E' nato il nuovo Ulivo' - Affaritaliani : Pd, Letta: 'Prenderò il testimone di Draghi nel 2023. E' nato il nuovo Ulivo' - IlConteF : @jacopo_iacoboni Il #movimento5stelle è ridotto ad una costola del #PD, non male per un movimento nato anche per co… -