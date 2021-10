Pd | il commissario Borghi sulle amministrative | “Tre motivi per credere nella nostra vittoria”

(Di martedì 5 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoIl commento deldel Pd nel Sannio, Enrico, sul primo turno dellea Benevento: “Il primo turno delle elezioni comunali ci consegna tre evidenti dati politici, sui quali lavoreremo in questo ballottaggio. Il primo: il sindaco uscente non gode della maggioranza assoluta della città che, sia pure in un quadro plurale, ha fatto emergere in modo maggioritario una istanza di rinnovamento che il Pd insieme ad altri cercherà di rappresentare al meglio. Il secondo: il sindaco uscente ha raccolto meno consensi delle liste che lo sostenevano, e già questa appare come una precisa indicazione dell’elettorato. Il terzo: il Pd-nonostante ciò che è avvenuto- è il primo partito della città, e quindi chiaramente indicato ed incaricato dagli elettori per guidare il percorso di rinnovamento ...

... con una figura istituzionale di unche, con tutto il rispetto, non avrebbe avuto ampi ... Propositi per il futuro, essere annoverati neipiù belli d'Italia, puntando su nuovi servizi ...Ha partecipato ai lavori Gianluca Loffredo Sub -per la Ricostruzione 2016 e Membro ... siano questi grandi città o piccoli. Abbiamo già strumenti applicati e applicabili dedicati ...Il primo: il sindaco uscente non gode della maggioranza assoluta della città che, sia pure in un quadro plurale, ha fatto emergere in modo maggioritario una istanza di rinnovamento che il Pd insieme a ...Nell’ambito della Cabina di Regia del Commissario Straordinario al Sisma è stata ripartita la storica cifra di un miliardo e 780 milioni destinati alle aree del Cratere Sismico di L’Aquila 2009 e del ...