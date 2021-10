Patty Pravo, la celebre cantante ha avuto ben 5 mariti: sapevate che…? (Di martedì 5 ottobre 2021) Sapete che Patty Pravo ha avuto ben cinque mariti? La celebre cantante ha avuto una vita sentimentale piuttosto turbolenta: ecco tutti i suoi uomini. La celebre Patty Pravo con la sua voce ha ispirato, nel corso della sua carriera, artisti come Lucio Fontana, Mario Schifano..Per lei hanno scritto cantautori quali Lucio Battisti, Paolo Conte, Francesco L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di martedì 5 ottobre 2021) Sapete chehaben cinque? Lahauna vita sentimentale piuttosto turbolenta: ecco tutti i suoi uomini. Lacon la sua voce ha ispirato, nel corso della sua carriera, artisti come Lucio Fontana, Mario Schifano..Per lei hanno scritto cantautori quali Lucio Battisti, Paolo Conte, Francesco L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

RadiocorriereTv : 'Per caso Pippo Baudo, in camerino, mi sentì fare l'imitazione di Patty Pravo e disse: Non t'interessa il varietà?'… - oblivion218 : RT @LucaMagmo: mi confermate che Patty Pravo quando cantava 'tu mi fai girar come fossi una bambola' ..é perchè stava cercando parcheggio… - GammaStereoRoma : Patty Pravo ft Erman Meta - Non mi interessa - RADIOEFFEITALIA : Patty Pravo - Pazza idea - radiofmfaleria : PATTY PRAVO - PER UNA BAMBOLA -