Patrizia Mirigliani: “Mio figlio mi ha odiata per averlo denunciato” (Di martedì 5 ottobre 2021) “È una sensazione di impotenza quella di vedere un figlio che si sta autodistruggendo e tu non sai come salvarlo“. Si racconta così Patrizia Mirigliani, la patron di Miss Italia, in un’intervista rilasciata al Fatto Quotidiano, dove ha parlato a lungo dei problemi di tossicodipendenza del figlio, Nicola Pisu, oggi concorrente al Grande Fratello Vip 6. E proprio nella casa più spiata d’Italia, il ragazzo ha raccontato il suo difficile passato, segnato dalla dipendenza dalla cocaina. Vi raccomandiamo... 4 overdose in 6 ore: la vita di una famiglia con un figlio tossicodipendente La vita con un figlio tossicodipendente raccontata in un toccante reportage del New York Times: fra paure, depressione e sconforto, un ... Leggi su news.robadadonne (Di martedì 5 ottobre 2021) “È una sensazione di impotenza quella di vedere unche si sta autodistruggendo e tu non sai come salvarlo“. Si racconta così, la patron di Miss Italia, in un’intervista rilasciata al Fatto Quotidiano, dove ha parlato a lungo dei problemi di tossicodipendenza del, Nicola Pisu, oggi concorrente al Grande Fratello Vip 6. E proprio nella casa più spiata d’Italia, il ragazzo ha raccontato il suo difficile passato, segnato dalla dipendenza dalla cocaina. Vi raccomandiamo... 4 overdose in 6 ore: la vita di una famiglia con untossicodipendente La vita con untossicodipendente raccontata in un toccante reportage del New York Times: fra paure, depressione e sconforto, un ...

Advertising

Scarlett9413 : RT @cconfundus: Tutte quelle che persone che deridono Nicola per il suo modo di parlare o perchè ha difficoltà a dire la sua molto spesso,… - gloria_13h : RT @cconfundus: Tutte quelle che persone che deridono Nicola per il suo modo di parlare o perchè ha difficoltà a dire la sua molto spesso,… - enneaomi : RT @cconfundus: Tutte quelle che persone che deridono Nicola per il suo modo di parlare o perchè ha difficoltà a dire la sua molto spesso,… - _siria_97 : RT @cconfundus: Tutte quelle che persone che deridono Nicola per il suo modo di parlare o perchè ha difficoltà a dire la sua molto spesso,… - sissiari : RT @cconfundus: Tutte quelle che persone che deridono Nicola per il suo modo di parlare o perchè ha difficoltà a dire la sua molto spesso,… -