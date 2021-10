“Patata bollente”, Feltri e Senaldi condannati per diffamazione: multa di 11mila euro per il titolo di Libero su Virginia Raggi (Di martedì 5 ottobre 2021) Undicimila euro. Tanto è costata a Vittorio Feltri la famosa “Patata bollente“. La decisione viene direttamente dal tribunale di Catania, che lo ha condannato – insieme al collega Pietro Senaldi – a pagare una multa per aver diffamato Virginia Raggi con la prima pagina di Libero del 10 febbraio 2017 su cui quelle parole campeggiavano di fianco alla foto dell’allora sindaca di Roma, in un chiaro riferimento vicende giudiziarie in cui era all’epoca implicata la prima cittadina capitolina. La competenza sul caso è stata affidata ai giudici siciliani perché si tratta della città in cui, per prima, venne stampata copia del quotidiano milanese. Nel dettaglio della sentenza, il giudice ha stabilito un risarcimento danni da definire in sede ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 5 ottobre 2021) Undicimila. Tanto è costata a Vittoriola famosa ““. La decisione viene direttamente dal tribunale di Catania, che lo ha condannato – insieme al collega Pietro– a pagare unaper aver diffamatocon la prima pagina didel 10 febbraio 2017 su cui quelle parole campeggiavano di fianco alla foto dell’allora sindaca di Roma, in un chiaro riferimento vicende giudiziarie in cui era all’epoca implicata la prima cittadina capitolina. La competenza sul caso è stata affidata ai giudici siciliani perché si tratta della città in cui, per prima, venne stampata copia del quotidiano milanese. Nel dettaglio della sentenza, il giudice ha stabilito un risarcimento danni da definire in sede ...

