Patata bollente… E salata. Feltri e Senaldi condannati a 16mila euro di multa per l'articolo sulla Raggi. Per i giudici il titolo "Patata bollente" su Libero diffamò la sindaca di Roma (Di martedì 5 ottobre 2021) Il Tribunale monocratico di Catania ha condannato a una multa di 11mila euro, per diffamazione, il giornalista Vittorio Feltri per il suo articolo sulla prima pagina di Libero del 10 febbraio 2017 dal titolo Patata bollente sulla sindaca di Roma, Virginia Raggi (leggi l'articolo). Il giudice ha stabilito un risarcimento danni per la Raggi, da stabilire in sede civile, fissando una provvisionale di 5.000 euro, oltre al pagamento delle spese legali. Con Feltri era finito sotto processo, per omesso controllo, anche l'allora direttore responsabile di Libero, Pietro ...

