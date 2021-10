Partite le riprese della quarta stagione di Boris prossimamente su Disney+

(Di martedì 5 ottobre 2021) Sonoieri a Roma ledi, scritta e diretta da Giacomo Ciarrapico e Luca Vendruscolo. La serie cult comedy, dopo tre stagioni e un film, torna sugli schermi per raccontare ancora una volta, con un linguaggio satirico e fuori dagli schemi, il dietro le quinte del mondo del cinema etelevisione italiani.Ambientata originariamente nel backstage di una serie italiana low budget, intitolata “Gli occhi del cuore”, la...

Sono partite ieri a Roma le riprese della quarta stagione di BORIS, scritta e diretta da Giacomo Ciarrapico e Luca Vendruscolo. La serie cult comedy, ...Boris, arriva la quarta stagione. René Ferretti, Stanis La Rochelle, Biascica, Duccio Patanè tornano tutti sul set della serie cult che ha segnato un'epoca tra il 2007 e il 2010. Sono partite ieri a R ...