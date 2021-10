Paris Fashion Week primavera estate 2022. Effetto revival (Di martedì 5 ottobre 2021) Le sfilate di Parigi primavera estate 2022 prendono ispirazione dal passato per le nuove collezioni, ma senza alcuna nostalgia. Si torna indietro nel tempo recuperando stilemi di diversi decenni e rendendoli contemporanei. Si scava negli archivi delle maison più storiche. Muse ispiratrici vengono elette tra le it-girl che furono. Si celebrano anniversari e il valore della tradizione sartoriale viene esaltato al massimo. Sfilate Parigi primavera estate 2022: Marc Bohan da Dior negli Anni 60 è l’ispirazione per la sfilata Christian Dior. Dagli Anni 40 ai favolosi Sixties Per Givenchy, Matthew Williams rilegge alcuni stilemi degli Anni 40, soprattutto quando si parla di giacche d’ispirazione militare o di bustier. A fare da spunto creativo a Christian Dior e Courrèges sono invece i ... Leggi su amica (Di martedì 5 ottobre 2021) Le sfilate di Parigiprendono ispirazione dal passato per le nuove collezioni, ma senza alcuna nostalgia. Si torna indietro nel tempo recuperando stilemi di diversi decenni e rendendoli contemporanei. Si scava negli archivi delle maison più storiche. Muse ispiratrici vengono elette tra le it-girl che furono. Si celebrano anniversari e il valore della tradizione sartoriale viene esaltato al massimo. Sfilate Parigi: Marc Bohan da Dior negli Anni 60 è l’ispirazione per la sfilata Christian Dior. Dagli Anni 40 ai favolosi Sixties Per Givenchy, Matthew Williams rilegge alcuni stilemi degli Anni 40, soprattutto quando si parla di giacche d’ispirazione militare o di bustier. A fare da spunto creativo a Christian Dior e Courrèges sono invece i ...

