Paradisi fiscali | l’Unione europea aggiorna la black list | via Anguilla | Dominica e Seychelles Oxfam | “Criteri deboli | mancano le Cayman”

(Di martedì 5 ottobre 2021) Si assottiglia laa dei. È il risultato della riunione del Consiglio Ue tenutasi il 5 ottobre, in cui i ministri dell’Economia e delle Finanze delsi sono accordati per cancellaredall’elenco delle giurisdizioni non cooperative ai fini. Una decisione che promuove i tre Paesi nella cosiddetta “a grigia“, composta da chi non rispetta tutti gli standardinternazionali ma è considerato impegnato ad attuare i principi di buona governance. Come spiega una nota del Consiglio, le tre nazioni erano state precedentemente inserite nellaperché non soddisfacevano idi trasparenza ...

Fra coloro che sono finiti negli incartamenti di Pandora Papers , una serie di documenti che rivelerebbero l'esistenza di conti inda parte di celebrità e vip, vi sarebbe anche David Tassillo, co - proprietario del famoso sito per adulti Pornhub , portale dal fatturato di ben 97 miliardi di dollari annui. Secondo ...L' organizzazione che sta dietro Bitcoin Revolution , infatti, trasferisce immediatamente il denaro che riceve in conti offshore in banche che hanno la sede in, dove la magistratura ...Nelle conclusioni approvate oggi, il Consiglio ha deciso di rimuovere Anguilla, Dominica e Seychelles dall'elenco dell'UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali. Tutti e tre erano stati pr ...Sono passati nella «lista grigia», l’elenco delle giurisdizioni che non rispettano tutti gli standard fiscali internazionali ma si impegnano ad attuare principi per una buona governance ...