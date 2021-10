Pagelle SBK Portimao | solo la sfortuna ferma Toprak | Rea non molla

(Di martedì 5 ottobre 2021)Razgatlioglu, voto: 10 - Uragano In un Round molto delicato e importante, il Turco si mostra velocissimo e spavaldo, tanto da far crollare per la prima volta Jonathan Rea, finito sotto i rulli ...

Con due sole gare, Baz lo sorpassa in classifica generale, conclamando la sua crisi profonda nel Mondiale. Loris Cresson, voto: 5 - Sfortunato Fine settimana sfortunato e problematico per il ...Loris Cresson, voto: 5 - Problematico Continua la lotta per entrare in zona punti e soprattutto per capire meglio i segreti della. Ma è davvero difficile e lo comprendiamo con tutta la nostra ...Il miglior voto a Toprak, perché Rea sbaglia due volte. Nove a Van der Mark che entra nella storia BMW e 8 a Baz, che potrebbe perdere il podio di gara2 per un reclamo ...Razgatlioglu ha vinto tutto quello che si poteva vincere ed ha annichilito Rea. Ora il suo vantaggio in classifica è importante. Bene Redding, Bautista, Bassani e Mr.Quartoposto Locatelli ...