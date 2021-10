Ounas non seguirà la nazionale: ecco per quanto resterà fermo l'esterno algerino (Di martedì 5 ottobre 2021) Adam Ounas seguirà la sua Algeria, a causa della distrazione al retto femorale della gamba destra diagnosticata nella rifinitura di sabato. L'esterno algerino resterà fermo a Castel Volturno per almeno 3 settimane, come confermato anche dal Corriere del Mezzogiorno nella sua edizione odierna. Luciano Spalletti dovrà fare a meno di lui contro Torino e Roma e probabilmente anche contro il Bologna almeno. Nel frattempo, la buona notizia è il ritorno di Dries Mertens che è già sceso in campo contro la Fiorentina per mettere i primi minuti nelle gambe. Leggi su spazionapoli (Di martedì 5 ottobre 2021) Adamla sua Algeria, a causa della distrazione al retto femorale della gamba destra diagnosticata nella rifinitura di sabato. L'a Castel Volturno per almeno 3 settimane, come confermato anche dal Corriere del Mezzogiorno nella sua edizione odierna. Luciano Spalletti dovrà fare a meno di lui contro Torino e Roma e probabilmente anche contro il Bologna almeno. Nel frattempo, la buona notizia è il ritorno di Dries Mertens che è già sceso in campo contro la Fiorentina per mettere i primi minuti nelle gambe.

