Ora il M5S è solo un cespuglio | così Conte lo ha reso ininfluente

(Di martedì 5 ottobre 2021) L'esordio di Giuseppecome leader è un disastro. Gli italiani lo conosco bene e lo bocciano. E Il Pd, in quel campo, ormai viaggia in autonomia

...all'interno dei gruppi parlamentari e dei nuovi organismi previsti dallo statuto del, la cui ...Conte faccia come Di Maio (di Gianni Riotta) Guai a ignorare l'effetto Draghi sul voto (di A. ..."Per la prima volta nella sua storia, il Movimento 5 stelle siederà a Palazzo Campanella e lo farà con due consiglieri che provengono dall'attivismo della prima, Davide Tavernise e Francesco Afflitto". Lo affermano in una nota i due coordinatori regionali per il Movimento 5 stelle, i deputati Massimo Misiti e Riccardo Tucci, che aggiungono: "Abbiamo ...Il sindaco uscente di centrodestra al 56%. Fallisce il tentativo giallorosso: i Cinque Stelle crollano al 5 per cento ...GROSSETO. Vince alla grande, Antonfrancesco Vivarelli Colonna, che si conferma al primo turno con ampio distacco sul suo principale sfidante, Leonardo Culicchi. Il sindaco uscente era il favoritissimo ...