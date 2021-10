Oppo A55 4G: annunciato ufficialmente (Di martedì 5 ottobre 2021) Arriva sul mercato indiano il nuovo Oppo A55 4G, smartphone che rappresenta un’evoluzione del modello A55 5G uscito lo scorso Gennaio. Come si può intuire dal nome, però, è privo del modem 5G Nonostante la mancanza del supporto alle reti 5G, il nuovo Oppo A55 4G porta in dote una serie di vantaggi non di poco conto. A cominciare dal SoC adottato, il MediaTek Helio G35 che soppianta il Dimensity 700 presente nella variante 5G. La fotocamera principale posteriore da 8MP schizza a 50MP, mentre la camera frontale da 8MP raddoppia a 16MP. Ancora, la batteria da 5000mAh supporterà questa volta la ricarica rapida a 18W. Oppo A55 4G: scheda tecnica All’interno del device trovano posto: Display: LCD da 6,5? HD+, 270PPI, copertura al 70% della gamma cromatica NTSC, 270PPI, contrasto 1500:1, luminosità 480 nit, protezione con vetro NEG ... Leggi su tuttotek (Di martedì 5 ottobre 2021) Arriva sul mercato indiano il nuovoA55 4G, smartphone che rappresenta un’evoluzione del modello A55 5G uscito lo scorso Gennaio. Come si può intuire dal nome, però, è privo del modem 5G Nonostante la mancanza del supporto alle reti 5G, il nuovoA55 4G porta in dote una serie di vantaggi non di poco conto. A cominciare dal SoC adottato, il MediaTek Helio G35 che soppianta il Dimensity 700 presente nella variante 5G. La fotocamera principale posteriore da 8MP schizza a 50MP, mentre la camera frontale da 8MP raddoppia a 16MP. Ancora, la batteria da 5000mAh supporterà questa volta la ricarica rapida a 18W.A55 4G: scheda tecnica All’interno del device trovano posto: Display: LCD da 6,5? HD+, 270PPI, copertura al 70% della gamma cromatica NTSC, 270PPI, contrasto 1500:1, luminosità 480 nit, protezione con vetro NEG ...

