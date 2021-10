Onana Inter | in Olanda sicuri | «Ha già un pre-contratto firmato»

Leggi su calcionews24

(Di martedì 5 ottobre 2021) Fonti vicine al club olandese confermato che Andréha ormaiun precon l’in vista del prossimo anno L’pare aver scelto il portiere del futuro. Sarà Andréa raccogliere l’eredità di Samir Handanovic. Il club nerazzurro dovrebbe aver battuto la concorrenza ed essersi assicurato il portiere in scadenza dicon l’Ajax. La conferma arriva anche dal portale olandese Voetbal Primeur. Secondo il sito sportivo olandese il portiere ha ricevuto un’offerta importante dall’Ajax a marzo, ma ha rifiutato. Il club olandese sperava di poterlo cedere, maha rifiutato Lione e Nizza in estate per vestire la maglia dell’: «Ha da tempoun ...