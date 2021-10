Omicidio Ciatti | consegnato all' Italia presunto responsabile

(Di martedì 5 ottobre 2021) "La Farnesina esprime grande soddisfazione per la decisione delle Autorità giudiziarie tedesche in merito alla consegna alle Autoritàne del cittadino russo di origine cecena Rassoul ...

accusato del brutale assassinio del giovane Niccolò, avvenuto il 13 agosto 2017 presso il locale 'St Trop's' della cittadina spagnola. ritenuto responsabile del brutale assassinio del giovane connazionale Niccolò, avvenuto il 13 agosto 2017 in Spagna". Lo fa sapere la Farnesina in una nota. L'autorizzazione alla consegna fa ...Roma, 5 ott. (LaPresse) - La Farnesina esprime in una nota "grande soddisfazione" per la decisione delle Autorità giudiziarie tedesche in merito alla consegna ...Niccolò Ciatti fu ucciso in Spagna il 13 agosto 2017. Il presunto omicida è un cittadino russo di origine cecena ...